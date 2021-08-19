Европарламент обнародовал данные о числе внутренних беженцев Афганистана

Появились данные о количестве внутренних беженцев Афганистана. Их обнародовал Европарламент. Оказалось, что внутри южноазиатской страны перемещаются 4 млн жителей. В свою очередь в срочной гуманитарной помощи нуждаются ещё 18 млн, сообщил глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе во время выступления на экстренных слушаниях с комитетом по иностранным делам.

По его словам, в результате засух, пандемии и боевых действий в Афганистане почти половине населения страны нужна гуманитарная помощь.

Ранее стало известно, что талибы (запрещенная в России организация) используют женщин для создания своего положительного имиджа. Идеология боевиков осталась неизменной, а все их заявления о равноправии относятся к «внешнему периметру» Афганистана. Об этом рассказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.



