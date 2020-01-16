В РАН рассказали, зачем Европе военная независимость от США
В секторе региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Примакова РАН заявили НСН, что США смещают угол интереса в сторону Азию, Европа вынуждена брать больше ответственности в военной сфере.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью Financial Times, что Европа должна развивать свой военный потенциал и быть готовой брать на себя больше ответственности в мировой политике, так как ее отношения с США продолжат меняться. По словам канцлера, внимание США к Европе слабеет, поэтому странам ЕС, особенно Германии, нужно брать на себя больше ответственности, в том числе и в военной сфере.
Меркель полагает, что Европа должна наращивать свой потенциал и увеличивать оборонные расходы, тратя на этой больше 2% от ВВП.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов увидел в словах Меркель попытку перейти на новые рельсы в отношениях со Штатами.
«Европа в свете глобальной трансформации и политики Трампа начала риторику о том, что нужно укреплять свои позиции, вести дело к большей самостоятельности. А для этого нужно и в военно-политическом плане опереться на свои силы. Европа вырастает из коротких штанишек, когда она была на вторых ролях у Штатов. Предполагаю, что Европа будет более центристская. Раз меняются отношения с евроатлантическими союзниками, значит, меняются отношения с Россией», – предположил в беседе с НСН эксперт.
Канцлер Меркель при этом подчеркнула, что сотрудничество Европы и США будет продолжаться и иметь большое значение «особенно в сфере решения основополагающих вопросов, касающихся мировых ценностей и интересов».
По словам немецкого политика, залогом успеха ФРГ и Европы в международной политике будет единство ЕС, поскольку «Германия слишком мала для того, чтобы самостоятельно оказывать существенное геополитическое влияние» в мире.
«Есть концепция сближения России и Германии. Основой для будущих партнерских отношений могут стать технологии, а поскольку Штаты уходит в Азиатский регион, заботясь об отношениях с Китаем, они объективно расходятся в своих интересах. При этом Европа хочет сохранить партнерские отношения с США, но объективно они меняют свою конфигурацию и основу», - резюмировал Константин Воронов.
Страны НАТО в 2014 году приняли декларацию, согласно которой в течение 20 лет они повысят военные расходы до уровня 2% внутреннего валового продукта (ВВП). Германия с 2021 года будет платить взносы в общий бюджет НАТО на уровне США: доля ФРГ повысится с текущих 14,8% до 16,35%.
Также канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала увеличить расходы Германии на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году и до 2% к началу 2030 года.
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