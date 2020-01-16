В РАН рассказали, зачем Европе военная независимость от США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью Financial Times, что Европа должна развивать свой военный потенциал и быть готовой брать на себя больше ответственности в мировой политике, так как ее отношения с США продолжат меняться. По словам канцлера, внимание США к Европе слабеет, поэтому странам ЕС, особенно Германии, нужно брать на себя больше ответственности, в том числе и в военной сфере.

Меркель полагает, что Европа должна наращивать свой потенциал и увеличивать оборонные расходы, тратя на этой больше 2% от ВВП.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов увидел в словах Меркель попытку перейти на новые рельсы в отношениях со Штатами.

«Европа в свете глобальной трансформации и политики Трампа начала риторику о том, что нужно укреплять свои позиции, вести дело к большей самостоятельности. А для этого нужно и в военно-политическом плане опереться на свои силы. Европа вырастает из коротких штанишек, когда она была на вторых ролях у Штатов. Предполагаю, что Европа будет более центристская. Раз меняются отношения с евроатлантическими союзниками, значит, меняются отношения с Россией», – предположил в беседе с НСН эксперт.