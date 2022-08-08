Европа отбирает газ у развивающихся стран

В попытке отказаться от поставок российского газа, Европа отбирает его у развивающихся стран, провоцируя в них энергетический кризис, пишет обозреватель Handelsblatt Матиас Пир.

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По его словам, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане. Желание Брюсселя найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира, считает журналист. В настоящее время большая часть танкерного флота, который до этого доставлял СПГ в основном в Азию, теперь направляется в Европу.

Как отмечает издание, действия европейских стран усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.

С приближением холодов Европа будет бороться с Азией за газ из Российской Федерации. Повышение стоимости СПГ повлияют на экономику стран Евросоюза, вызовут общественные волнения.

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ФОТО: РИА Новости / Тарас Литвиненко
ТЕГИ:Российский ГазЕвропа
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