По его словам, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане. Желание Брюсселя найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира, считает журналист. В настоящее время большая часть танкерного флота, который до этого доставлял СПГ в основном в Азию, теперь направляется в Европу.

Как отмечает издание, действия европейских стран усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.

С приближением холодов Европа будет бороться с Азией за газ из Российской Федерации. Повышение стоимости СПГ повлияют на экономику стран Евросоюза, вызовут общественные волнения.



