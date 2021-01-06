Европа одобрила вакцину от коронавируса Moderna

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рекомендовало зарегистрировать вакцину от коронавируса американской компании Moderna, сообщает ТАСС.

В заявлении европейского регулятора отмечается, что это уже второй подобный препарат, одобренный EMA, а использовать вакцину рекомендуется для лиц старше 18 лет.

Ранее Израиль стал первым государством за пределами Северной Америки, одобрившим использование вакцины компании Moderna, сообщает Газета.ру. В пресс-службе компании уточнили, что Минздрав Израиля согласовал поставку шести миллионов доз вакцины.

