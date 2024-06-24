Еврокомиссия заподозрила Telegram в занижении числа пользователей
Еврокомиссия заподозрила мессенджер Telegram в предоставлении недостоверных данных о числе своих пользователей. Об этом газете Suddeutsche Zeitung заявила еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова.
Она указала, что не верит в то, что у Telegram всего 42 млн пользователей. По её словам, в Еврокомиссии убеждены, что у мессенджера уже давно более чем 45 млн пользователей, что, в соответствии с «Законом о цифровых услугах», подразумевает более жёсткие правила контроля деятельности.
«Евркомиссия сейчас проверяет, стоит ли нам начать расследование», - отметила Юрова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва просила владельцев Telegram принять меры, чтобы мессенджер не стал инструментом в руках террористов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru