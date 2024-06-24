Еврокомиссия заподозрила Telegram в занижении числа пользователей

Она указала, что не верит в то, что у Telegram всего 42 млн пользователей. По её словам, в Еврокомиссии убеждены, что у мессенджера уже давно более чем 45 млн пользователей, что, в соответствии с «Законом о цифровых услугах», подразумевает более жёсткие правила контроля деятельности.

«Евркомиссия сейчас проверяет, стоит ли нам начать расследование», - отметила Юрова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва просила владельцев Telegram принять меры, чтобы мессенджер не стал инструментом в руках террористов, сообщает RT.

