Еврокомиссия выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 600 млн евро
Еврокомиссия выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 600 млн евро. Деньги Киеву должны поступить в конце октября. Об этом рассказал вице-президент Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.
По его словам, это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 млрд евро. Еврокомиссар отметил, что Украина «выполнила согласованные политические условия».
Совет управляющих МВФ в июне прошлого года одобрил новую программу поддержки Украины. Суммарно размер помощи составил 5 млрд долларов.
Ранее Украине предрекли проблемы с финансовой помощью из-за увольнения главы «Нафтогаза». Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева может осложнить переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) об оказании стране финансовой помощи в 5,5 миллиардов долларов, сообщил Bloomberg.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru