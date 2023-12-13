Еврокомиссия согласилась перевести Венгрии 10 млрд евро из бюджета ЕС

Средства выделят из фонда развития депрессивных территорий. В декабре 2022 года ЕС заблокировал эти деньги на основании требований Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Ранее представитель кабинета министров Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан сообщил, что Будапешт будет готов снять вето на помощь Украине при условии разморозки 10 миллиардов евро.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан 13 декабря заявил, что не позволит ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

