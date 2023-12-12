Кулеба заявил, что Венгрия не выступит против Украины в ЕС
Угроза того, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС, снята, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В понедельник он встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Глава МИД Украины не уточнил, обсуждал ли он с коллегой из Венгрии конкретные сроки поддержки переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также не было обозначено, снимет ли Будапешт свои возражения по этому вопросу на саммите Евросоюза, который должен состояться 14-15 декабря.
Известно, что в ходе встречи с Кулебой, министр иностранных дел Венгрии проинформировал украинского коллегу, что, по мнению Будапешта, вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан. Сийярто назвал эту тему не тактическим, а историческим вопросом.
Ранее против начала переговоров о членстве Украины в Евросоюз на нынешних условиях выступила Австрия. Федеральный канцлер страны Карл Нехаммер заявил, что нельзя отдавать предпочтение Киеву на фоне Боснии и Герцеговины, которые тоже ведут переговоры о вступлении в ЕС.
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