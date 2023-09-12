Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей в ЕС

В ЕК уточнили, что национальным органам стран - членов Евросоюза нужно сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян. Отмечается, что машины могут использоваться для обхода установленных ограничений.

При этом смягчен запрет на ввоз россиянами личных вещей. В формулировке более не содержится категоричный запрет.

В поспредстве РФ при ЕС ранее заявили, что Брюссель намерен сделать невозможным для россиян въезд на территорию стран содружества, сообщает «Радиоточка НСН».

