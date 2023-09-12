Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) пересмотрела разъяснения относительно запрета на ввоз широкого спектра товаров из России, сообщает РБК.
В ЕК уточнили, что национальным органам стран - членов Евросоюза нужно сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян. Отмечается, что машины могут использоваться для обхода установленных ограничений.
При этом смягчен запрет на ввоз россиянами личных вещей. В формулировке более не содержится категоричный запрет.
В поспредстве РФ при ЕС ранее заявили, что Брюссель намерен сделать невозможным для россиян въезд на территорию стран содружества, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru