Еврокомиссия рекомендовала принять в Шенгенскую зону Болгарию, Румынию и Хорватию

Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза принять в Шенгенскую зону Болгарию, Румынию и Хорватию, сообщает ТАСС.

Как отмечается, эти государства после вступления в ЕС выполнили все условия для присоединения к европейскому безвизовому пространству.

«Пришло время позволить Болгарии, Румынии и Хорватии стать полноправными членами Шенгенской зоны, поскольку это их право», — говорится в заявлении зампреда Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.

Европарламент поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону

По его словам, продолжающиеся задержки с принятием этих стран в Шенгенскую зону несут риски отчуждения их граждан в то время, когда Европе необходимо сплотиться.

Теперь Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии в декабре 2022 года.

Ранее Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенген до конца 2022 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РумынияХорватияБолгарияШенгенЕврокомиссия
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