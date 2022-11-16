Еврокомиссия рекомендовала принять в Шенгенскую зону Болгарию, Румынию и Хорватию
Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза принять в Шенгенскую зону Болгарию, Румынию и Хорватию, сообщает ТАСС.
Как отмечается, эти государства после вступления в ЕС выполнили все условия для присоединения к европейскому безвизовому пространству.
«Пришло время позволить Болгарии, Румынии и Хорватии стать полноправными членами Шенгенской зоны, поскольку это их право», — говорится в заявлении зампреда Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.
По его словам, продолжающиеся задержки с принятием этих стран в Шенгенскую зону несут риски отчуждения их граждан в то время, когда Европе необходимо сплотиться.
Теперь Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии в декабре 2022 года.
Ранее Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенген до конца 2022 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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