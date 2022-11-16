Еврокомиссия рекомендовала принять в Шенгенскую зону Болгарию, Румынию и Хорватию

Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза принять в Шенгенскую зону Болгарию, Румынию и Хорватию, сообщает ТАСС.

Как отмечается, эти государства после вступления в ЕС выполнили все условия для присоединения к европейскому безвизовому пространству.

«Пришло время позволить Болгарии, Румынии и Хорватии стать полноправными членами Шенгенской зоны, поскольку это их право», — говорится в заявлении зампреда Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.