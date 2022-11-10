Европарламент поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону
Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону. Об этом говорится на официальном сайте организации.
«Депутаты одобрили прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией», — указано в сообщении. Отмечается, что из 612 депутатов 534 поддержали это решение, а против высказались только 53 человека. Еще 25 депутатов предпочли воздержаться.
О том, что республика намерена вступить в шенгенское пространство и стать членом еврозоны менее чем через 60 дней стало известно 3 ноября. До этого председатель Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что саммит Евросоюза утвердил вступление Хорватии в зону евро с 1 января 2023 года.
Страна подала заявление на переход в зону евро в июле 2019 года. Бывший председатель Еврогруппы Мариу Сентену тогда заявил, что Еврогруппа приветствует решение хорватского правительства и готова оказать ему поддержку. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кроме Хорватии, в зону евро стремятся вступить Болгария и Румыния.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru