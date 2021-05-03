Еврокомиссия рекомендовала ослабить ограничения на въезд в ЕС

Государствам Евросоюза предложили ослабить коронавирусные ограничение и разрешить въезд иностранцам, привитым от COVID-19, сообщает ТАСС.

В соответствующем заявлении Еврокомиссии (ЕК) говорится, что послабления могут быть сделаны для иностранных туристов из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, а также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, сертифицированной Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Такую рекомендацию в ЕК объяснили «успехами в вакцинации и улучшением эпидемиологической ситуации в мире».

Ранее ВОЗ внесла американскую вакцину от коронавируса Moderna в список препаратов, рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях, сообщает RT. В частности, её одобрили для применения у пациентов старше 18 лет.

