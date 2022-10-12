Новак: антироссийские санкции угрожают энергетической безопасности всего мира

Санкции, введенные против России, угрожают энергетической безопасности не только Европы, но и всего мира. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя», сообщает ТАСС.

По его словам, в результате введения этих санкций на многих рынках возникает дефицит энергетических ресурсов, в первую очередь это происходит на европейском рынке, где наблюдается дефицит газа, угля, нефтепродуктов и электроэнергии.

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«Таких высоких цен не было 50 лет», - подчеркнул Новак.

Он также отметил, что волатильность этих цен приводит к кризисным моментам, так как цены повышены не только на нефть, газ, электроэнергию, а и на металлы, удобрения, многие промышленные товары и продукцию, что вызывает инфляцию и торможение роста экономики.

Ранее Владимир Путин заявил, что мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисЭнергетикаСанкции Против РоссииАлександр Новак
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