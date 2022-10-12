Новак: антироссийские санкции угрожают энергетической безопасности всего мира

Санкции, введенные против России, угрожают энергетической безопасности не только Европы, но и всего мира. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя», сообщает ТАСС.

По его словам, в результате введения этих санкций на многих рынках возникает дефицит энергетических ресурсов, в первую очередь это происходит на европейском рынке, где наблюдается дефицит газа, угля, нефтепродуктов и электроэнергии.