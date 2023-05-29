СМИ: Польшу призвали не бояться ядерной войны ради спасения Украины

Обозреватель Павел Лисицкий, в свою очередь, назвал абсурдом заявления западных экспертов не бояться ядерного конфликта ради спасения Украины от поражения.

Накануне издание Reuters сообщало, что президент США Джо Байден негативно относится к перемещению российского ядерного оружия в Белоруссию.

В четверг, 25 мая, белорусский президент Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в республику ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

