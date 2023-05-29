СМИ: Польшу призвали не бояться ядерной войны ради спасения Украины

Бывший сотрудник Минобороны Австралии Малколм Дэвис призвал Польшу не бояться ядерного конфликта ради спасения Украины, пишет издание Do Rzeczy.

«Аналог НАТО». Ядерное оружие РФ призвано испортить аппетит Североатлантическому альянсу

Обозреватель Павел Лисицкий, в свою очередь, назвал абсурдом заявления западных экспертов не бояться ядерного конфликта ради спасения Украины от поражения.

Накануне издание Reuters сообщало, что президент США Джо Байден негативно относится к перемещению российского ядерного оружия в Белоруссию.

В четверг, 25 мая, белорусский президент Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в республику ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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