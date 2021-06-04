Еврокомиссия объявила об антимонопольном расследовании в отношении Facebook
Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале официального антимонопольного расследования в отношении американской компании Facebook, сообщает пресс-служба ЕК.
В заявлении говорится, что расследование проводится с целью оценить, нарушила ли соцсеть правила конкуренции Евросоюза, «используя рекламные данные, полученные от рекламодателей», для того, чтобы конкурировать с ними на рынках, где действует Facebook.
Исполнительный вице-президент Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции, отметила, что Facebook «собирает огромное количество данных о действиях пользователей», как в своей соцсети, так и за её пределами, что «позволяет ориентироваться на определённые группы клиентов».
«Мы подробно рассмотрим, дают ли эти данные Facebook неоправданное конкурентное преимущество, в частности, в секторе онлайн-объявлений», - добавила Вестагер.
Ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Facebook на 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещённую информацию, сообщает RT.
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