В TikTok начали снимать видео под песню Жанны Фриске «Брюнетки и блондинки»

После хита певицы Кати Лель «Мой мармеладный» новым трендом на платформе TikTok стала песня Жанны Фриске, пишет Peopletalk.

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Так, миллионы пользователей соцсети записывают видео под композицию «Брюнетки и блондинки». Девушки говорят о самооценке и любви к себе. Хит Жанны Фриске может составить конкуренцию песне «Мой мармеладный».

«Все блондинки и брюнетки провожают взглядом цепким, потому что понимают, с кем играют», - подпевают пользовательницы TikTok.

Ранее Катя Лель заявила, что успех ее песни «Мой мармеладный» за рубежом привел к интересу самых известных мировых лейблов. Выпущенный в 2004 году хит российской исполнительницы занял пятое место в рейтинге стриминга Spotify и вошел в мировой топ-10 сервиса по распознаванию аудиофрагментов Shazam, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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