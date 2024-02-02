В TikTok начали снимать видео под песню Жанны Фриске «Брюнетки и блондинки»

Так, миллионы пользователей соцсети записывают видео под композицию «Брюнетки и блондинки». Девушки говорят о самооценке и любви к себе. Хит Жанны Фриске может составить конкуренцию песне «Мой мармеладный».

«Все блондинки и брюнетки провожают взглядом цепким, потому что понимают, с кем играют», - подпевают пользовательницы TikTok.

Ранее Катя Лель заявила, что успех ее песни «Мой мармеладный» за рубежом привел к интересу самых известных мировых лейблов. Выпущенный в 2004 году хит российской исполнительницы занял пятое место в рейтинге стриминга Spotify и вошел в мировой топ-10 сервиса по распознаванию аудиофрагментов Shazam, напоминает «Радиоточка НСН».

