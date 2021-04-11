Еврокомиссар: «Спутник V» придет в ЕС слишком поздно

«Обычно требуется много месяцев, прежде чем соответствующее производство может быть создано и расширено. Для нашей цели - вакцинировать по возможности всех европейцев летом - «Спутник V» просто-напросто придет слишком поздно», - сказал Бретон.

Он отметил, что ЕС хватит вакцины, чтобы летом добиться коллективного иммунитета.

Тем временем, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с Россией завершены переговоры о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Закупка для нас в Австрии возможна», - заявил Курц.

