Еврокомиссар: «Спутник V» придет в ЕС слишком поздно
Даже после одобрения европейским регулятором, вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства придет в Евросоюз «слишком поздно», заявил изданию Spiegel комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Обычно требуется много месяцев, прежде чем соответствующее производство может быть создано и расширено. Для нашей цели - вакцинировать по возможности всех европейцев летом - «Спутник V» просто-напросто придет слишком поздно», - сказал Бретон.
Он отметил, что ЕС хватит вакцины, чтобы летом добиться коллективного иммунитета.
Тем временем, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с Россией завершены переговоры о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V».
«Закупка для нас в Австрии возможна», - заявил Курц.
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