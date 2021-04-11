Еврокомиссар: «Спутник V» придет в ЕС слишком поздно

Даже после одобрения европейским регулятором, вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства придет в Евросоюз «слишком поздно», заявил изданию Spiegel комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Гинцбург выразил надежду на пожизненный иммунитет от вакцины «Спутник V»

«Обычно требуется много месяцев, прежде чем соответствующее производство может быть создано и расширено. Для нашей цели - вакцинировать по возможности всех европейцев летом - «Спутник V» просто-напросто придет слишком поздно», - сказал Бретон.

Он отметил, что ЕС хватит вакцины, чтобы летом добиться коллективного иммунитета.

Тем временем, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с Россией завершены переговоры о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Закупка для нас в Австрии возможна», - заявил Курц.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусЕвропаВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры