Еврокомиссар сообщил, когда «Спутник V» доберется до Евросоюза

Вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет доступна в ЕС не раньше конца текущего года, пишет газета Figaro со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Эффективность «Спутник V» превысила 97%

«Как и в случае с любой вакциной, первым шагом является получение разрешения на продажу от независимого Европейского агентства по лекарственным средствам, которое изучит российское досье в ближайшие недели», - сообщил он.

Бретона отметил, что процесс оценки должен занять больше времени, так как отсутствуют «важные данные».

Тем временем, эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и в центре имени Гамалеи.

Этот показатель оказался выше ранее опубликованных медицинским журналом The Lancet, в котором говорилось о 91,6% эффективности.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ЕвросоюзВакцинаВакцинация
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