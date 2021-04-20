Еврокомиссар сообщил, когда «Спутник V» доберется до Евросоюза
Вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет доступна в ЕС не раньше конца текущего года, пишет газета Figaro со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.
«Как и в случае с любой вакциной, первым шагом является получение разрешения на продажу от независимого Европейского агентства по лекарственным средствам, которое изучит российское досье в ближайшие недели», - сообщил он.
Бретона отметил, что процесс оценки должен занять больше времени, так как отсутствуют «важные данные».
Тем временем, эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и в центре имени Гамалеи.
Этот показатель оказался выше ранее опубликованных медицинским журналом The Lancet, в котором говорилось о 91,6% эффективности.
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