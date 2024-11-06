Еврокомиссар по обороне заявил о необходимости подготовки ЕС к войне с Россией
Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет готовить Евросоюз к возможной военной конфронтации с Россией, заявил кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в ходе слушаний Европарламента.
По его словам, оборона станет одним из ключевых приоритетов нового состава комиссии, и его задача — подготовить ЕС к «самым непредсказуемым военным сценариям», включая «агрессию со стороны России». Он подчеркнул важность усиления милитаризации Европейского Союза, повышения военных расходов и создания «единого оборонного рынка ЕС», что предполагает передачу контроля над военно-промышленным комплексом Евросоюза в руки Еврокомиссии.
Кубилюс также заявил, что «лучшая инвестиция в оборону ЕС» — это поддержка украинской армии. Он предупредил, что в ближайшие годы США, вероятно, сосредоточатся на Китае, и подчеркнул, что ЕС должен стремиться к большей независимости в области обороны, в том числе в отношениях с НАТО.
Новый пост еврокомиссара по обороне был предложен Урсулой фон дер Ляйен, и его введение стало частью ее инициативы. Ожидается, что новый состав Еврокомиссии начнет свою работу 1 декабря, после утверждения Европарламентом, передает «Радиоточка НСН».
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