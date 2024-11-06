Еврокомиссар по обороне заявил о необходимости подготовки ЕС к войне с Россией

Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет готовить Евросоюз к возможной военной конфронтации с Россией, заявил кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в ходе слушаний Европарламента.

По его словам, оборона станет одним из ключевых приоритетов нового состава комиссии, и его задача — подготовить ЕС к «самым непредсказуемым военным сценариям», включая «агрессию со стороны России». Он подчеркнул важность усиления милитаризации Европейского Союза, повышения военных расходов и создания «единого оборонного рынка ЕС», что предполагает передачу контроля над военно-промышленным комплексом Евросоюза в руки Еврокомиссии.