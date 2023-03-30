Евродепутат заявил, что 70% европейцев выступают против антироссийских санкций
Жители стран Евросоюза выступают за мир, однако главы европейских государств отказываются слушать граждан и разжигают прокси-войну против России. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Политик сослался на данные проведенного в июне 2022 года опроса Европейского совета по международным отношениям, отмечает РЕН ТВ.
«Более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России», — написал Уоллес в Twitter.
Кроме того, депутат осудил США и НАТО за продвижение «дурацкой» гибридной войны, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru