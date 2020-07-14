«Это норма!» Военный эксперт о вербовке в Сирии

«Если на территории какой-то страны находится военный контингент, в нем есть военные разведчики, которые заняты как минимум несколькими задачами. Они должны обеспечить безопасность своих войск и получить как можно больше информации о других войсках, которые находятся в этом регионе. Один из основных способов это сделать - вербовка местных жителей, участников боевых действий и так далее. Я думаю, это норма для участников любого регионального конфликта. Не сомневаюсь, что россияне делают то же самое. Задержанные лица люди являются боевиками с точки зрения российского командования. Мы не знаем, являются ли они ими, или их так назвали для удобства, потому что по логике, разведдеятельностью обычно занимаются не сами боевики, а те, кто изображает мирного жителя», - уточнил он.

На данный момент все трое экстремистов содержатся в расположении сирийских войск в Тадморе. Спецслужбы Арабской республики изучают их показания и проверяют на причастность к другим незаконным операциям.

