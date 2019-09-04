Эстонские журналисты обнаружили базу спецназа США на территории страны

Журналисты эстонского телевидения сообщают об обнаружении на территории Эстонии американской базы для подготовки спецназа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на эстонское СМИ.

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Как пишет агентство, журналисты утверждают, что база действует в стране с 2014 года и была создана после присоединения Крыма к России. Эту информации журналистам подтвердил полковник американской армии Кевин Стрингер.

Отмечается, что впервые об американском подразделении журналисты начали догадываться после анализа документов Минобороны США, где увидели информацию о выделении США Эстонии в 2019 году $15,7 млн на нужды спецобъекта.

Местоположение базы журналиста не называют.


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ФОТО: Pixabay
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