Эстонские журналисты обнаружили базу спецназа США на территории страны

Как пишет агентство, журналисты утверждают, что база действует в стране с 2014 года и была создана после присоединения Крыма к России. Эту информации журналистам подтвердил полковник американской армии Кевин Стрингер.

Отмечается, что впервые об американском подразделении журналисты начали догадываться после анализа документов Минобороны США, где увидели информацию о выделении США Эстонии в 2019 году $15,7 млн на нужды спецобъекта.

Местоположение базы журналиста не называют.



