Эстонские пограничники оштрафовали гражданина России за георгиевскую ленту

Гражданин России был оштрафован эстонскими пограничниками за георгиевскую ленту на рюкзаке. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.

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Уточняется, что инцидент произошел на пограничном пункте «Нарва-1». Россиянин, направлявшийся из Эстонии в Россию, был остановлен сотрудниками погранслужбы республики, которые указали, что георгиевские ленты в стране запрещена.

«Гражданина России оштрафовали на 400 евро и разрешили ему продолжить путь в Ивангород. Лента была изъята», — добавили в ERR.

Ранее в Эстонии возбудили административное дело в отношении двоих мужчин, которые во дворе многоквартирного жилого дома включили гимн России, сообщает RT.

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