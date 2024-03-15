Эстонские пограничники оштрафовали гражданина России за георгиевскую ленту
Гражданин России был оштрафован эстонскими пограничниками за георгиевскую ленту на рюкзаке. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.
Уточняется, что инцидент произошел на пограничном пункте «Нарва-1». Россиянин, направлявшийся из Эстонии в Россию, был остановлен сотрудниками погранслужбы республики, которые указали, что георгиевские ленты в стране запрещена.
«Гражданина России оштрафовали на 400 евро и разрешили ему продолжить путь в Ивангород. Лента была изъята», — добавили в ERR.
Ранее в Эстонии возбудили административное дело в отношении двоих мужчин, которые во дворе многоквартирного жилого дома включили гимн России, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Москве арестовал мужчину, столкнувшего девушку под поезд в метро
- Миранчук сыграет против Салаха в четвертьфинале Лиги Европы
- Пользователи KION увеличили часы просмотров на 23%
- «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов
- Дагестанский модный бренд представит коллекцию в Индии
- Эстонские пограничники оштрафовали гражданина России за георгиевскую ленту
- Жюльетт Бинош возглавит Европейскую киноакадемию
- Два БПЛА взорвались на территории нефтезавода в Калужской области
- Мини-сериал «Черный кролик» с Джейсоном Бейтманом и Джудом Лоу выйдет на Netflix
- Еврокомиссия выделила полмиллиарда евро на производство боеприпасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru