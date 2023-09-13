Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

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Cвое решение Таллин объяснил выполнением опубликованных 8 сентября рекомендаций Еврокомиссии по применению санкций.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что главная и единственная цель рестрикций - заставить Россию отступить к своим границам. Он также отметил, что Латвия и Литва солидарны с Эстонией в совместном введении ограничений.

Запрет вступает в силу со среды, 13 сентября.

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала разъяснения Еврокомиссии расизмом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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