Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами
Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.
Cвое решение Таллин объяснил выполнением опубликованных 8 сентября рекомендаций Еврокомиссии по применению санкций.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что главная и единственная цель рестрикций - заставить Россию отступить к своим границам. Он также отметил, что Латвия и Литва солидарны с Эстонией в совместном введении ограничений.
Запрет вступает в силу со среды, 13 сентября.
Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала разъяснения Еврокомиссии расизмом, передает «Радиоточка НСН».
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