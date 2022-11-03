Эстония закроет погранпункт на границе с Россией
В конце ноября Эстония закроет пешеходный погранпункт «Нарва-2» на российско-эстонской границе между населенными пунктами Нарвой и Ивангородом. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.
По данным источника, это решение было принято МВД Эстонии в связи с резким сокращением за последний месяц числа людей, пересекающих границу.
Сообщается, что данная мера не имеет отношения к обеспечению безопасности. По словам советника главы МВД Воотеле Пяй, по мосту передвигаются только граждане, имеющие вид на жительство в Эстонии, а также эстонское гражданство.
Впоследствии погранпункт собираются автоматизировать. Сотрудники «Нарвы-2» будут переведены на главный пограничный переход.
Ранее стало известно о приостановке Эстонией пропуска большегрузных автомобилей через эстонско-российский пограничный переход в Нарве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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