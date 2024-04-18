Эстония с 1 мая будет закрывать на ночь погранпереход в Россию

Эстония переводит работу пункта пропуска «Нарва-1» с круглосуточного режима работы на сокращенный. Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

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В частности, с 1 мая КПП между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет работать с семи часо утра до 23:00 ежедневно. Уточняется, что это связанно с проведением на переходе строительных работ.

Также отмечается, что режим работы КПП «Койдула» и «Лухамаа» не изменился.

Ранее власти Финляндии отказались открывать автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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