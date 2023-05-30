Эстония призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли призвала страны НАТО увеличить расхдоы на оборону до двух процентов ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

НАТО направит в Косово дополнительно 700 человек

При этом она предлагает в перспективе увеличить расходы еще на полпроцента. В качестве примера она привела свою страну - Эстония вложит три процента ВВП в национальную оборону.

Также Каллас считает необходимым позволить Украине вступить в НАТО по окончании военного конфликта с Россией.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:НАТОЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры