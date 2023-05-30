Эстония призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону
30 мая 202321:19
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли призвала страны НАТО увеличить расхдоы на оборону до двух процентов ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом она предлагает в перспективе увеличить расходы еще на полпроцента. В качестве примера она привела свою страну - Эстония вложит три процента ВВП в национальную оборону.
Также Каллас считает необходимым позволить Украине вступить в НАТО по окончании военного конфликта с Россией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru