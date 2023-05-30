Эстония призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

При этом она предлагает в перспективе увеличить расходы еще на полпроцента. В качестве примера она привела свою страну - Эстония вложит три процента ВВП в национальную оборону.

Также Каллас считает необходимым позволить Украине вступить в НАТО по окончании военного конфликта с Россией.



