Эстония передала США россиянина, обвиняемого в контрабанде оборудования для ВПК

Гражданин России Вадим Конощенок, которого обвиняют в контрабанде оборудования для российского ВПК, экстрадирован из Эстонии в США, сообщает пресс-служба американской прокуратуры.

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Конощенок был задержан в Эстонии в декабре 2022 года. Американские власти подозревают его в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.

В офисе федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка отметили, что россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут добиваться экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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