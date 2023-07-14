Эстония передала США россиянина, обвиняемого в контрабанде оборудования для ВПК

Конощенок был задержан в Эстонии в декабре 2022 года. Американские власти подозревают его в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.

В офисе федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка отметили, что россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут добиваться экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

