Эстония передала США россиянина, обвиняемого в контрабанде оборудования для ВПК
Гражданин России Вадим Конощенок, которого обвиняют в контрабанде оборудования для российского ВПК, экстрадирован из Эстонии в США, сообщает пресс-служба американской прокуратуры.
Конощенок был задержан в Эстонии в декабре 2022 года. Американские власти подозревают его в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.
В офисе федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка отметили, что россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут добиваться экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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