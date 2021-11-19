Эстония направит военных в Польшу для помощи на границе

По его словам, на помощь польским военным будут направлены военнослужащие Сил обороны и офицеры военной полиции. Эстония также поможет Польше в увеличении ее разведывательных возможностей.

Как сообщил заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм, подготовительное подразделение будет отправлено в Польшу в эти выходные, а основные части должны прибыть туда на следующей неделе. Он отметил, еще не все военнослужащие, которые будут отправлены в Польшу, знают об этом.

Пальм также отметил, что в Польшу отправят беспилотные летательные аппараты.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами. По его словам, Лукашенко делает это, чтобы таким образом отомстить странам ЕС за непризнание его законным главой государства после выборов 2020 года.

