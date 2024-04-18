ЕСПЧ признал законным запрет Киркорову на въезд в Литву
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу народного артиста РФ Филиппа Киркорова по поводу запрета на въезд в Литву.
В пресс-службе суда заявили, что певец регулярно выступал в Крыму, тем самым поддерживая политику российских властей, а также открыто называл себя «представителем президента РФ Владимира Путина на сцене».
«Суды сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка Литвы с действиями заявителя и наложенным на него запретом и не сочли его несоразмерным», - говорится в заявлении.
Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Киркоров вряд ли будет исполнять патриотические песни после скандала вокруг «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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