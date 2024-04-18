ЕСПЧ признал законным запрет Киркорову на въезд в Литву

В пресс-службе суда заявили, что певец регулярно выступал в Крыму, тем самым поддерживая политику российских властей, а также открыто называл себя «представителем президента РФ Владимира Путина на сцене».

«Суды сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка Литвы с действиями заявителя и наложенным на него запретом и не сочли его несоразмерным», - говорится в заявлении.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Киркоров вряд ли будет исполнять патриотические песни после скандала вокруг «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

