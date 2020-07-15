ЕСПЧ принял иск Нидерландов против России по малайзийскому Boeing
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу сбитого под Донецком малайзийского Boeing. Информация об этом размещена на сайте суда. В иске говорится о нарушении РФ трех статей Европейской конвенции по правам человека.
Власти Голландии ранее обвинили Россию ответственной за гибель 298 человек, которые находились на борту разбившегося самолёта. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, подчёркивая, что они не подкреплен никакими доказательствами. Малайзия также выражала неудовлетворение ходом расследования международной группы.
Весной этого года в Гааге начался заочный суд над четырьмя обвиняемыми, которых международная следственная группа под руководством Нидерландов объявила причастными к гибели лайнера.
Среди них трое граждан России, в том числе, экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), а также гражданин Украины, бывший полевой командир в Донбассе Леонид Харченко. Последний с марта находится под стражей в ДНР по другому уголовному делу.
Комментируя иск Нидерландов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его ударом по двусторонним отношениям. По её словам, Голландия изначально встала на путь «одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17». Как подчеркнула Захарова, всё время расследования Амстердам целенаправленно придерживался антироссийской логики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru