Еще одна страна отказалась от антироссийских санкций

Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума. Акоста заявил, что Никарагуа не испытывает никакого давления из-за призывов ввести санкции и поддерживает Россию.

Ранее Никарагуанский президент Даниэль Ортега своим указом разрешил ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 года.

