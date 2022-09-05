Еще одна страна отказалась от антироссийских санкций

Никарагуа поддерживает Москву в вопросе с ограничительными мерами западных стран против России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов и государственного кредита Никарагуа Ивана Акоста.

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Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума. Акоста заявил, что Никарагуа не испытывает никакого давления из-за призывов ввести санкции и поддерживает Россию.

Ранее Никарагуанский президент Даниэль Ортега своим указом разрешил ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 года.

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ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумНикарагуаСанкции Против России
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