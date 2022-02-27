Еще несколько стран ЕС закроют воздушное пространство для самолетов из России

Власти Германии, Австрии, Бельгии, Ирландии, Швеции, Исландии и Дании закроют свое воздушное пространство для российских самолетов.

СМИ: ЕС планирует закрыть воздушное пространство для России

В частности, ФРГ намерена закрыть небо с 17:00 мск воскресенья на три месяца. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что небо Европы открыто «не для тех, кто стремится к жестокой агрессии». Глава МИД Ирландии Саймон Коувени призвал все европейские страны закрыть воздушное пространство для России. В МИД Дании планируют потребовать закрытия неба для российских самолетов на всей территории Евросоюза.

Из-за специальной военной операции РФ на Украине более десяти европейских стран запретили самолетам из России использовать свое воздушное пространство. Ранее о таком решении объявили Болгария, Румыния, Молдавия, Чехия, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Словения. Росавиация намерена в качестве ответной меры закрывать воздушное пространство РФ для этих стран.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Воздушное пространствоЕвропаРоссия
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