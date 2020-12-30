ЕС заключил с Лондоном соглашение о сотрудничестве

Евросоюз официально заключил договор с Великобританией по сотрудничеству из-за Brexit. Изменения, которые связаны с выходом Британии из ЕС, вступят в силу 1 января. Церемония подписания прошла в среду, 30 декабря, Брюсселе, передает ТАСС.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал сделку «справедливой и сбалансированной». По его словам, соглашение защищает интересы ЕС и создает гарантии для граждан и компаний.