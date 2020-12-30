ЕС заключил с Лондоном соглашение о сотрудничестве

Евросоюз официально заключил договор с Великобританией по сотрудничеству из-за Brexit. Изменения, которые связаны с выходом Британии из ЕС, вступят в силу 1 января. Церемония подписания прошла в среду, 30 декабря, Брюсселе, передает ТАСС.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал сделку «справедливой и сбалансированной». По его словам, соглашение защищает интересы ЕС и создает гарантии для граждан и компаний.

ЕС одобрил временное применение соглашения с Великобританией

Документ предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга, а также сбалансированный доступ к морским ресурсам, сообщает телеканал «360».

Ранее британский премьер Борис Джонсон сообщил, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу, передает RT.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ВеликобританияBrexit
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры