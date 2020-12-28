ЕС одобрил временное применение соглашения с Великобританией
Официальный представитель комитета постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) Себастьян Фишер в своём Твиттере сообщил, что комитет одобрил временное применение торгового соглашения ЕС и Великобритании с 1 января 2021 года.
По словам Фишера, решение Совета ЕС по письменной процедуре о временном применении соглашения будет окончательно принято 29 декабря.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на достижение договоренности о будущем партнёрстве после Brexit Евросоюз и Великобритания потратили месяцы непростых переговоров.
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, в свою очередь, рассказал, что соглашением предусмотрена свободная торговля без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству, а также сбалансированный доступ к морским ресурсам, сообщают «Известия».
Парламент Великобритании проголосует по законопроекту о торговом соглашении с Евросоюзом 30 декабря.
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