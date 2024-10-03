ЕС выделит Ливану 30 млн евро доппомощи

«В условиях продолжающейся эскалации боевых действий между движением "Хезболла" и Израилем, Еврокомиссия сегодня объявляет о выделении дополнительно 30 миллионов евро», — указано в заявлении.

Средства предназначены для оказания гуманитарной помощи наиболее нуждающимся в Ливане.

Как отметили в Еврокомиссии, в текущем году ЕС уже выделил стране гумпомощь на 104 млн евро.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с эскалацией в Ливане, призвал стороны прекратить огонь и «любой ценой избежать полномасштабной войны», пишет «Свободная пресса».

