Более миллиона ливанцев покинули свои дома из-за израильских ударов
Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати сообщил, что около 1,2 млн ливанцев были вынуждены покинуть свои дома в результате израильских авиаударов. Об этом он заявил на пресс-конференции, подчеркнув, что это крупнейший массовый исход в истории страны.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем значительно усилилась после удара израильских военных по жилому зданию в пригороде Бейрута 30 июля. Тогда в районе Харет Хрейк был разрушен дом, что привело к гибели семи человек, включая командира «Хезболлы» Фуада Шукра.
Эскалация конфликта продолжилась и в августе, когда лидер «Хезболлы» Хасан Насралла обвинил Израиль в том, что их действия «перешли все красные линии», пообещав ответные меры.
В свою очередь, Израиль предупредил, что любые акты агрессии против него могут обернуться серьезными последствиями для Ливана, передает «Радиоточка НСН».
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