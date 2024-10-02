Более миллиона ливанцев покинули свои дома из-за израильских ударов

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати сообщил, что около 1,2 млн ливанцев были вынуждены покинуть свои дома в результате израильских авиаударов. Об этом он заявил на пресс-конференции, подчеркнув, что это крупнейший массовый исход в истории страны.

Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем значительно усилилась после удара израильских военных по жилому зданию в пригороде Бейрута 30 июля. Тогда в районе Харет Хрейк был разрушен дом, что привело к гибели семи человек, включая командира «Хезболлы» Фуада Шукра.