ЕС ввел санкции против полиции нравов Ирана

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана, включая иранскую полицию нравов и ее главу, ответственных за репрессии в стране. Информация об этом опубликована в Официальном журнале ЕС.

«Любовь против тик-токов»: Политолог объяснила, как Иран справится с протестами

Беспорядки в Иране не утихают с середины сентября, они вспыхнули в разных городах страны после гибели молодой девушки Махсы Амини, которую перед этим задержала полиция за неправильное ношение хиджаба.

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН высказала мнение, что у протестов в Иране нет организующего начала и реального харизматичного лидера, правительство сможет с ними справиться, как справлялось с предыдущими.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:ИранСанкции ЕС
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