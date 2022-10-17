ЕС ввел санкции против полиции нравов Ирана
Евросоюз (ЕС) ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана, включая иранскую полицию нравов и ее главу, ответственных за репрессии в стране. Информация об этом опубликована в Официальном журнале ЕС.
Беспорядки в Иране не утихают с середины сентября, они вспыхнули в разных городах страны после гибели молодой девушки Махсы Амини, которую перед этим задержала полиция за неправильное ношение хиджаба.
Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН высказала мнение, что у протестов в Иране нет организующего начала и реального харизматичного лидера, правительство сможет с ними справиться, как справлялось с предыдущими.
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