ЕС считает, что Москва на выполняет минские соглашения
Россия не стремится к урегулированию конфликта на Украине и не придает достаточного значения минским соглашениям, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В среду он выступил на сессии Европарламента на слушаниях, посвященных обстановке на границе с Украиной, дипломатическому конфликту с Чехией и ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального.
По словам Борреля, для России полное выполнение минских соглашений не является ключевым условием. При этом он подчеркнул, что это главное условия для улучшения отношений ЕС с Россией.
Глава евродипломатии также сообщил, что Россия якобы «сконцентрировала на границе с Украиной более 100 тысяч солдат», передает ТАСС. Кроме того, ситуацию в регионе осложняет «аннексия Крыма». Боррель назвал поведение России «абсолютно неприемилемым» и заявил о поддержке «суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».
Также Боррель заявил, что Украина «является ключевым элементом для европейской стабильности и безопасности».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля объявил о возвращении в места постоянной дислокации войск, которые были задействованы в ходе учений на юге России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- В МИДе пообещали ответить, если Россию отключат от SWIFT
- Названы сроки регистрации нового российского лекарства от COVID-19
- ЕС считает, что Москва на выполняет минские соглашения
- В ВОЗ заявили об утрате эффективности антибиотиков из-за COVID-19
- Бесплатные кинопоказы военных фильмов пройдут в Музее Победы
- Власти ЮАР планируют закупить вакцину «Спутник V»
- Европарламент призвал остановить проект «Северный поток — 2»
- Церемония Благодатного огня в Израиле соберёт 2,5 тысячи верующих
- Россия передаст Индии 75 аппаратов ИВЛ и 200 тысяч упаковок «Фавипиравира»
- Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru