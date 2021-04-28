ЕС считает, что Москва на выполняет минские соглашения

Россия не стремится к урегулированию конфликта на Украине и не придает достаточного значения минским соглашениям, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В среду он выступил на сессии Европарламента на слушаниях, посвященных обстановке на границе с Украиной, дипломатическому конфликту с Чехией и ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального.

По словам Борреля, для России полное выполнение минских соглашений не является ключевым условием. При этом он подчеркнул, что это главное условия для улучшения отношений ЕС с Россией.

Глава евродипломатии также сообщил, что Россия якобы «сконцентрировала на границе с Украиной более 100 тысяч солдат», передает ТАСС. Кроме того, ситуацию в регионе осложняет «аннексия Крыма». Боррель назвал поведение России «абсолютно неприемилемым» и заявил о поддержке «суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».