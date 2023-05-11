ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в страну
Евросоюз призвал Грузию поддерживать санкции против России в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, ЕС не разрешает своим авиакомпаниям летать в Россию и настоятельно рекомендует Грузии последовать их примеру. Стано напомнил о желании Грузии вступить в Евросоюз.
Представитель ЕС назвал самолеты России небезопасными, так как они не обслуживаются в ЕС и США из-за санкций.
Ранее сообщалось, что Грузия разрешит прямые полеты самолетов российских авиакомпаний, не попавших под санкции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru