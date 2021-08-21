ЕС не намерен признавать «Талибан»
ЕС не собирается признавать "Талибан". Евросоюз поддерживает технические контакты с движением "Талибан" (запрещено в России), но не ведет политических переговоров и не намерен его признавать. Об этом заявила в субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Еврокомиссии. "Евросоюз поддерживает оперативные контакты с "Талибаном", они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании", - сказала она.
Ранее в Минобороны РФ оценили ситуацию в Афганистане. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что ситуация в Афганистане сложная, однако она не несёт прямой угрозы для России.
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