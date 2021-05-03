ЕС не будет освобождать привитых туристов от тестов и карантина
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт ЯНС заявил, что предложение открыть границы для привитых туристов не означает их освобождения от прочих антиковидных мер, сообщает ТАСС.
По его словам, государства Евросоюза вправе самостоятельно определять необходимость тех или иных эпидемиологических мер, в том числе, сохранять для туристов обязанность карантина или ПЦР-тестов, даже при сделанной прививке от COVID-19.
Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС открыть границы для туристов, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщает RT. При этом речь идёт о препаратах, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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