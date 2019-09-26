ЕС направил «беспрецедентную» финансовую помощь Украине

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич сообщила о «беспрецедентном» размере помощи, которую Евросоюз оказал Украине.

«Поддержка Украины Европейским союзом в течение последних пяти лет была беспрецедентной и последовательной», — цитирует «Газета.ру» Косьянчич со ссылкой на издание Politico.

Представитель дипслужбы ЕС уточнила, что с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты направили более 15 миллиардов евро на гранты и займы для поддержки процесса реформ на Украине, передает RT.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что не возобновит выделение средств Украине пока страны Европы не начнут оказывать свою помощь. Он считает, что США вкладывает большую часть денег. Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал о возможных причинах такого поведения Трампа.

