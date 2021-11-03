ЕС намерен свести к нулю выбросы парниковых газов в 100 городах

«ЕС нацелен на конкретные результаты. Мы намерены к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в 100 городах Европы», — сказала она в рамках конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго.

Как отметила глава Еврокомиссии, ЕС вложит €1 млрд в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что мировое сообщество выделит свыше $12 млрд на защиту лесов. Это самое большое коллективное обязательство по государственным средствам, направленным на действия по борьбе с изменениями климата за всю историю.

