ЕС намерен свести к нулю выбросы парниковых газов в 100 городах

Евросоюз обязался свести к нулю выбросы парниковых газов как минимум в 100 европейских городах к 2030 году, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Путин поддержал декларацию по лесам конференции в Глазго

«ЕС нацелен на конкретные результаты. Мы намерены к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в 100 городах Европы», — сказала она в рамках конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго.

Как отметила глава Еврокомиссии, ЕС вложит €1 млрд в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что мировое сообщество выделит свыше $12 млрд на защиту лесов. Это самое большое коллективное обязательство по государственным средствам, направленным на действия по борьбе с изменениями климата за всю историю.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияЕвросоюз
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