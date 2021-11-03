ЕС намерен свести к нулю выбросы парниковых газов в 100 городах
Евросоюз обязался свести к нулю выбросы парниковых газов как минимум в 100 европейских городах к 2030 году, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«ЕС нацелен на конкретные результаты. Мы намерены к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в 100 городах Европы», — сказала она в рамках конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго.
Как отметила глава Еврокомиссии, ЕС вложит €1 млрд в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что мировое сообщество выделит свыше $12 млрд на защиту лесов. Это самое большое коллективное обязательство по государственным средствам, направленным на действия по борьбе с изменениями климата за всю историю.
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