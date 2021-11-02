Путин поддержал декларацию по лесам конференции в Глазго

Россия поддерживает проект совместной декларации по лесам и землепользованию, который разработан к 26 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам сессии по управлению лесным хозяйством и землепользованием.

Как отметил российский лидер, реализация положений декларации будет способствовать достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. По словам главы государства, Россия, планируя достичь углеродной нейтральности к 2060 году, опирается в немалой степени на уникальный ресурсов отечественных лесов.

В связи с этим Путин напомнил, что в России расположено около 20% всех мировых лесных массивов. Ранее стало известно, что более 100 мировых лидеров на саммите в Глазго пообещали к 2030 году остановить процесс исчезновения лесов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что мировое сообщество выделит свыше 12 миллиардов долларов на защиту лесов. Это самое большое коллективное обязательство по государственным средствам, направленным на действия по борьбе с изменениями климата за всю историю.

