ЕС начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в сообщество
Евросоюз, Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении этих стран в сообщество. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент — ваш успех. Результат вашего упорного труда», — написала политик в Twitter.
Глава ЕК отметила, что Евросоюз продолжит поддерживать эти государства в их устремлениях, пишет RT.
Албания является страной-кандидатом на вступление в ЕС с 2014 года, Северная Македония - с 2005 года.
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