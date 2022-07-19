ЕС начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в сообщество

Евросоюз, Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении этих стран в сообщество. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент — ваш успех. Результат вашего упорного труда», — написала политик в Twitter.

Глава ЕК отметила, что Евросоюз продолжит поддерживать эти государства в их устремлениях, пишет RT.

Албания является страной-кандидатом на вступление в ЕС с 2014 года, Северная Македония - с 2005 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евросоюз
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