Ереван назвал число погибших мирных жителей Карабаха с начала войны
Армения заявила о 21 погибшем и 82 пострадавших мирных жителях за весь период военных действий в Нагорном Карабахе, сообщает Армянский единый информационный центр на своей странице в Facebook.
По данным центра, азербайджанские войска с первых дней атаковали мирное население и гражданские объекты инфраструктуры. В результате 21 мирный житель погиб, 82 ранены, повреждены 2104 единицы имущества, зданий и строений.
Ранее в Сети появилось видео разрушений азербайджанского города Гянджа. По данным МИД Азербайджана, в результате обстрела Гянджи погиб один человек и четверо ранены.
Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.
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