Ереван просит РФ выполнить положения военного союза при обострении с Баку
Ереван обратился к Москве с просьбой выполнить некоторые положения, прописанные в договоре о военном союзе в связи с угрозой территориальной целостности государства. Об этом сообщи заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян агентству Reuters.
По его словам, армянская сторона готова рассмотреть любой вариант. При этом замглавы МИД констатировал «явный риск» перерастания приграничного конфликта в полномасштабную войну. Тем более, что, по его словам, обстановка продолжает накаляться. Ованнисян также призвал международное сообщество уделить конфликту с Азербайджаном больше внимания.
Армения заявила, что после полуночи 13 сентября войска Азербайджана начали обстрел приграничных территорий и населенных пунктов на юго-востоке республики. Баку утверждает, что удары стали ответом на провокации с армянской стороны, отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ереван заявил о намерении попросить Москву задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Он обратился к Организации договора о коллективной безопасности и в Совет безопасности ООН по поводу действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОДКБ направляет в регион специальную миссию для оценки обстановки.
Во вторник, 13 сентября стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Москвы. Однако режим прекращения огня продлился менее суток.
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