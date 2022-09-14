Ереван просит РФ выполнить положения военного союза при обострении с Баку

Ереван обратился к Москве с просьбой выполнить некоторые положения, прописанные в договоре о военном союзе в связи с угрозой территориальной целостности государства. Об этом сообщи заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян агентству Reuters.

По его словам, армянская сторона готова рассмотреть любой вариант. При этом замглавы МИД констатировал «явный риск» перерастания приграничного конфликта в полномасштабную войну. Тем более, что, по его словам, обстановка продолжает накаляться. Ованнисян также призвал международное сообщество уделить конфликту с Азербайджаном больше внимания.