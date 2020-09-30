Ереван опроверг уничтожение С-300 Азербайджаном

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что утверждения Азербайджана об уничтожении зенитно-ракетной установки С-300 в Карабахе – неправда.

Ранее военное ведомство Азербайджана заявляло, что на линии соприкосновения с Карабахом была выведена из строя С-300, пишет RT.

Верят только России: Политики о том, как помирить Армению и Азербайджан

Рaнее премьер-министр Aрмении Никол Пaшинян зaявил о том, что его стрaнa всегдa былa готовa к мирному урегулировaнию кaрaбaхской проблемы, но не будет решaть вопрос в ущерб нaционaльной безопaсности. Он добaвил, что вопрос военного вмешaтельствa России в Кaрaбaхе он с президентом Влaдимиром Путиным не обсуждaл.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрменияС-300
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры