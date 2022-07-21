Турция, Швеция и Финляндия обсудят вопросы по вхождению в НАТО

Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии, на которой будет обсуждаться борьба с террористическими организациями в странах северной Европы пройдёт в августе. Об этом сообщил турецкий телеканал TPT со ссылкой на главу МИД Мевлюта Чавушоглу. По словам которого, в ходе встречи планируется поднять вопрос о вхождении Швеции и Финляндии в блок НАТО.

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Чавушоглу также подчеркнул, что если эти государства не выполнят требования Анкары, то парламент Турции не одобрит протокол об их вступлении в НАТО.

«Они приняли наши условия и подписали соглашение, которое необходимо выполнять», — добавил министр.

Турция добивается от Швеции и Финляндии выполнения её запросов по экстрадиции подозреваемых в терроризме лиц. Кроме того, две страны согласились расследовать и пресекать любую деятельность запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Ранее были названы основные положения меморандума Финляндии, Швеции и Турции.


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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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