Турция, Швеция и Финляндия обсудят вопросы по вхождению в НАТО
Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии, на которой будет обсуждаться борьба с террористическими организациями в странах северной Европы пройдёт в августе. Об этом сообщил турецкий телеканал TPT со ссылкой на главу МИД Мевлюта Чавушоглу. По словам которого, в ходе встречи планируется поднять вопрос о вхождении Швеции и Финляндии в блок НАТО.
Чавушоглу также подчеркнул, что если эти государства не выполнят требования Анкары, то парламент Турции не одобрит протокол об их вступлении в НАТО.
«Они приняли наши условия и подписали соглашение, которое необходимо выполнять», — добавил министр.
Турция добивается от Швеции и Финляндии выполнения её запросов по экстрадиции подозреваемых в терроризме лиц. Кроме того, две страны согласились расследовать и пресекать любую деятельность запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Ранее были названы основные положения меморандума Финляндии, Швеции и Турции.
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